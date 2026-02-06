Archiviata l' istigazione al suicidio i genitori di Leo hanno presentato reclamo per riesaminare il caso Proposta di legge per il reato di bullismo

La famiglia di Leonardo Calcina ha deciso di non arrendersi e ha presentato un reclamo per ottenere un riesame del caso. Dopo che la Procura per i minorenni aveva chiesto l’archiviazione dell’istanza di istigazione al suicidio, il Tribunale dei minori di Ancona ha discusso la questione il 27 gennaio, senza coinvolgere le parti danneggiate. Ora i genitori sperano che il nuovo giudizio possa riaprire il caso e fare luce su quanto accaduto.

ANCONA – Da una parte l'esito del reclamo che la famiglia di Leonardo Calcina ha presentato e discusso al Tribunale dei minori il 27 gennaio scorso, dopo l'archiviazione chiesta dalla Procura per i minorenni e vagliata poi dal gip senza aver informato le parti offese. Dall'altra il deposito di.

