Al via la campagna Stop a bullismo e pirati della strada

Da questa settimana è partita ufficialmente la campagna contro il bullismo e i pirati della strada. Le autorità locali hanno deciso di intervenire con iniziative mirate per sensibilizzare i giovani e i cittadini sui rischi di comportamenti irresponsabili. L’obiettivo è ridurre gli atti di violenza e le infrazioni che mettono a rischio la sicurezza di tutti. Sul campo, le forze dell’ordine hanno già intensificato i controlli e avviato incontri nelle scuole per spiegare le conseguenze di azioni aggressive e pericolose alla guida.

La campagna, in programma il 5, il 6 ed il 7 febbraio, è ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, fondatrice e presidente di Pet Carpet, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e in collaborazione con l'Automobile Club Roma. Ha suscitato l'interesse di Tiziana Biolghini, Consigliera delegata alla Cultura della Città Metropolitana di Roma, di Annarita Leobruni, Assessora alla Scuola del IV Municipio e di Cecilia Fannunza, Assessora alle Politiche educative e scolastiche del V Municipio. L'obiettivo della campagna, che ha una particolare attenzione anche all'educazione stradale, è promuovere ed educare al rispetto dell'altro in ogni sua forma, digitale o fisica.

