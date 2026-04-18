Nissan 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nell'aprile del 2026, Nissan ha annunciato i piani per il lancio di diversi nuovi modelli. Tra questi, la versione elettrica della Micra, compatibile con la Renault 5, e la Nissan X-Terra prevista per il mercato nordamericano nel 2028. L'azienda ha fornito dettagli sui prezzi e sulle caratteristiche di tutte le vetture in programma, offrendo un quadro aggiornato delle prossime uscite nel segmento automobilistico.

Aggiornato 18 aprile 2026: in arrivo la nuova Micra elettrica (cugina Renault 5) e la Nissan X-Terra 2028 per il mercato Nord America. Nissan è il secondo pilastro giapponese dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. In Italia nel 2026 la gamma copre cinque modelli ad alto volume, dal SUV compatto Juke al grande X-Trail, con la tecnologia ibrida proprietaria e-Power che differenzia Nissan da Toyota. Ecco il listino completo. Tutti i modelli Nissan 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori Micra Utilitaria elettrica (nuova) da 25.000€ Elettrica 120150 CV, batteria 4052 kWh (AmpR Small) Juke SUV compatto B 25.000€ 1.0 DIG-T 114 CV, Hybrid 143 CV Qashqai SUV C-segment 32.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it La NUOVA Nissan Qashqai 2026 cambia tutto! Design, tecnologia e consumi Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuova Nissan Juke: la svolta elettrica ha inizio; Nuova Nissan Juke elettrica: debutto nel 2027 e design da concept car | Quattroruote.it; Nissan Qashqai e-Power è il suv più venduto anche nel settore del noleggio; Nissan Qashqai 2026: il C-SUV più venduto in Italia a marzo e nel primo trimestre. Nissan Qashqai e-Power è il suv più venduto anche nel settore del noleggioLa vettura di punta del brand giapponese ha fatto registrare, nei primi mesi dell’anno, il 50% delle immatricolazioni nei noleggi. Oltre a risultare il terzo più venduto a marzo e il quarto nel trimes ... ilsole24ore.com Come scegliere un SUV ibrido nel 2026: la guida per capire quale fa davvero per teLa Dacia Duster è il punto d’ingresso più intelligente del mercato. In versione mild hybrid 1.2 TCe parte da 23.150 euro: nessun SUV ibrido costa meno. Ma la ... lifestyleblog.it La nuova Nissan GT-R (R36): cosa sappiamo #Motor1 - facebook.com facebook