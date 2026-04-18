Nikki Bella ha recentemente affrontato alcune voci riguardanti una possibile sostituzione con Paige prima di WrestleMania 42. La campionessa ha dichiarato di essere in buona forma e di credere che la squadra vincerà. Il giorno prima dell’evento, Nikki Bella ha anche parlato della sua partecipazione al match a quattro per i WWE Women’s Tag Team Championship, chiarendo la sua posizione e i suoi sentimenti.

Il giorno prima della prima serata di WrestleMania 42, Nikki Bella ha affrontato di persona i dubbi sulla sua partecipazione al Fatal Four Way Ladder Match per i WWE Women’s Tag Team Championship. Sul red carpet della WWE Hall of Fame, la wrestler si è presentata con un tutore al piede, ma ha tenuto a ribadire che sarà regolarmente in gara al fianco della sorella Brie Bella. Nelle ultime ore, secondo il report di PWInsider già ripreso in precedenza, Nikki non sarebbe stata abilitata al ritorno dopo l’infortunio al piede rimediato a SmackDown, e sarebbe stata sostituita nel match da Saraya (ex Paige ), di nuovo sotto contratto con la compagnia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nikki Bella sostituita da Paige? Lei nega tutto: “Sto alla grande e vinceremo”

Nikki Bella with a little tribute of her own

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