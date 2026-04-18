Nella tifoseria dell'Aquila si avverte un clima teso, con l’assenza di striscioni e bandiere che di solito caratterizzano la Curva Ferrovia. La situazione di classifica dello Spezia, infatti, ha portato a una certa calma tra i sostenitori, che chiedono di prevalere il buon senso in un momento delicato per la squadra. La tensione si percepisce tra i tifosi, che si confrontano senza manifestazioni pubbliche evidenti.

Si respira un’aria pesante in seno alla tifoseria aquilotta alla luce della gravissima situazione di classifica dello Spezia. Un clima teso che, a dire il vero, si è registrato in più di un’occasione nel corso dell’attuale stagione, sebbene non sia mai trasceso in episodi violenti come invece accaduto dopo il derby di Carrara: il 29 novembre 2025, prima del derby con la Sampdoria, un gruppo nutrito di tifosi si radunò a Follo per contestare civilmente la squadra e la dirigenza; e lo scorso 18 febbraio, dopo la debacle con il Frosinone, centinaia di supporter si ritrovò all’esterno del ‘Picco’ per manifestare il proprio dissenso riguardo gli scarsi risultati della squadra e le scelte non azzeccate di mercato da parte del club.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente striscioni né bandiere. La Curva Ferrovia è sotto tono: "Deve prevalere il buon senso"

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