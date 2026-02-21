Funerali di Mime fumogeni cori e bandiere e in centinaia sotto la curva del Bologna per l’addio a Denis Mancarelli

Denis Mancarelli, noto tifoso del Bologna, è stato ricordato durante i funerali organizzati ieri pomeriggio. La cerimonia si è svolta sotto la curva dello stadio, con fumogeni, cori e bandiere di diverse squadre italiane. Centinaia di persone si sono radunate per salutare il loro amico, portando con sé striscioni e ricordi. La partecipazione massiccia testimonia il legame forte che aveva con la comunità sportiva locale. La giornata si è conclusa con un momento di commozione collettiva.

Bologna, 21 febbraio 2026 – In centinaia, con i colori rossoblù ma anche di tante altre tifoserie italiane. E' un commosso abbraccio del mondo ultrà quello per l'addio a Denis Mencarelli, per tutti Mime. L'addio a Denis Mencarelli, il corteo funebre sotto la curva Andrea Costa del Dall'Ara. Il video Dopo il raccoglimento alla sala del Pantheon della Certosa, il corteo parte lento, scortato dagli striscioni che stanno solitamente appesi alla balaustra dello stadio e dalle bandiere colorate. In silenzio tra le lacrime trattenute dei tifosi che si sono ritrovati per l'ultimo saluto a Mime, scomparso a 53 anni per un malore, si cammina verso il Dall'Ara.