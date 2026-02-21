Funerali di Mime fumogeni cori e bandiere e in centinaia sotto la curva del Bologna per l’addio a Denis Mencarelli

Denis Mencarelli è stato ricordato con un grande corteo di tifosi al suo funerale. La folla si è radunata sotto la curva del Bologna, portando bandiere e fumogeni per rendere omaggio. Centinaia di persone si sono strette intorno alla famiglia, cantando cori e lasciando fiori. La manifestazione ha coinvolto appassionati di diverse squadre, tutti uniti nel rispetto per il loro amato tifoso. La cerimonia si è conclusa con un momento di silenzio.

Bologna, 21 febbraio 2026 – In centinaia, con i colori rossoblù ma anche di tante altre tifoserie italiane. E' un commosso abbraccio del mondo ultrà quello per l'addio a Denis Mencarelli, per tutti Mime. L'addio a Denis Mencarelli, il corteo funebre sotto la curva Andrea Costa del Dall'Ara. Il video Dopo il raccoglimento alla sala del Pantheon della Certosa, il corteo parte lento, scortato dagli striscioni che stanno solitamente appesi alla balaustra dello stadio e dalle bandiere colorate. In silenzio tra le lacrime trattenute dei tifosi che si sono ritrovati per l'ultimo saluto a Mime, scomparso a 53 anni per un malore, si cammina verso il Dall'Ara.