Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria nella gara-1 del Gran Premio di Olanda 2026, terzo round del Campionato Mondiale Superbike. La corsa si è conclusa dopo una battaglia serrata con Lekuona, che ha reso la competizione difficile ma emozionante. Bulega ha commentato la gara definendola complicata e ha espresso la speranza di ottenere un risultato positivo anche nella prossima corsa.

Si è da poco conclusa con la vittoria di Nicolò Bulega la gara-1 del Gran Premio di Olanda 2026, terzo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sull’iconico circuito di Assen, il centauro italiano ha conquistato il settimo successo consecutivo stagionale e l’undicesimo totale, avvicinandosi al record di 14 di Razgatlioglu. Il reggiano inoltre allunga ancora nella classifica piloti con un bottino di 149 punti, 61 in più rispetto ad Iker Lecuona. Non c’è stato però il classico dominio a cui il ducatista ci ha abituati. Colpa della pioggia, ospite inatteso a sei giri dalla conclusione che ha rimescolato tutte le carte. Bulega, con saggezza, ha rallentato nella parte bagnata della pista e Lekuona ne ha approfittato portandosi in testa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicolò Bulega: “Gara complicata, bella lotta con Lekuona. Spero di vincere anche domani”

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