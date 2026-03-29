Nicolò Bulega senza rivali a Portimao | assolo in gara-2 e fuga nel Mondiale

Durante il secondo round del Mondiale Superbike 2026 a Portimao, Nicolò Bulega ha vinto la gara senza rivali, mantenendo un vantaggio consistente sugli inseguitori. La sua performance ha permesso di aumentare il suo vantaggio nella classifica generale, consolidando la leadership nel campionato. La gara si è svolta senza incidenti significativi e la posizione di testa del pilota italiano è rimasta invariata per tutta la durata della corsa.

Il solito assolo. L’incedere di Nicolò Bulega, in questo avvio del Mondiale Superbike 2026, sta assumendo contorni quasi monotoni per quanto è dominante. La categoria delle derivate di serie ha trovato il suo padrone: il centauro emiliano che, in sella alla Ducati Panigale V4 R, ha centrato la sesta vittoria stagionale, firmando un perentorio tre su tre nel weekend di Portimão, in Portogallo. Dopo aver conquistato gara-1 e la Superpole Race — senza dimenticare la pole position — è arrivato anche il successo in gara-2, a chiusura di un fine settimana perfetto. Con questa affermazione, Bulega porta il proprio bilancio a 26 vittorie e 62 podi in carriera in Superbik e, con una striscia aperta di 10 successi consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicolò Bulega senza rivali a Portimao: assolo in gara-2 e fuga nel Mondiale Articoli correlati Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel MondialeDa venerdì 27 a domenica 29 marzo andrà in scena il weekend di gara del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo round stagionale del Mondiale... Superbike, Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale!Nicolò Bulega prosegue senza intoppi nella sua cavalcata trionfale e vince agevolmente anche la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo,... Contenuti utili per approfondire Nicolò Bulega Temi più discussi: SBK Portimao, indisturbato & vincente: Bulega senza rivali in Gara Uno; Bulega senza rivali in Portogallo: vince gara-1; Superbike, Gara 1 di Portimão: Nicolò Bulega domina, alla ricerca di rivali…; SBK, Bassani: La Bimota è una MotoGP? Bella come battuta. Bulega senza rivali in Portogallo: trionfa in gara-1Una vittoria mai in discussione quella di Nicolò Bulega in gara-1 del round portoghese di Superbike. L''italiano della Ducati Aruba trionfa davanti al compagno di team, lo spagnolo Lecuona, staccato d ... sport.sky.it Superbike, Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale!Nicolò Bulega prosegue senza intoppi nella sua cavalcata trionfale e vince agevolmente anche la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo, seconda ... oasport.it Superbike, Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale! - x.com "Io come Marc Marquez Paragone eccessivo direi un po' meno. Alla curva 11 stavo per cadere e mi sono salvato con il gomito. In quel momentc ho pensato solo a portare la moto a casa" (Nicolò Bulega - fonte GpOne) #WSBK #Ducati #Forzaducati - facebook.com facebook