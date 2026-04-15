Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, ha consegnato le sue valigie agli autori. La sua decisione è stata comunicata durante la notte, in una confessione rivolta ai partecipanti. Non sono stati resi noti i motivi della scelta, né altri dettagli sul suo percorso nel reality.

L’ex tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante ha comunicato agli autori la sua intenzione di ritirarsi dal Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia. La Casa è sotto shock. Nessuno si aspettava che la nona puntata del Grande Fratello Vip lasciasse strascichi così pesanti. Eppure, poche ore dopo la fine della diretta, Nicolò Brigante ha scosso la Casa con un annuncio che nessuno dei coinquilini voleva sentire: vuole andarsene. Le valigie sono già pronte, gli autori sono già stati avvisati. Un gesto netto, deciso, tutt’altro che impulsivo. Il patto segreto tra Nicolò e Blu Barbara Prezia. Tutto ha avuto origine giorni prima della puntata, quando Blu Barbara Prezia è finita al televoto insieme ad Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Nicolò Brigante abbandona il Grande Fratello Vip: valigie pronte e confessione notturna

Chi è Nicolò Brigante? Il percorso che pochi conoscono prima del Grande Fratello VipQuando si parla di reality e programmi televisivi molto seguiti in Italia, alcuni volti diventano familiari al pubblico anche dopo poche apparizioni.

Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante è un bello che non balla? Il gieffino replica alle criticheNicolò Brigante è pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva, stasera infatti varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip.

Temi più discussi: Chiudetemi l’accappatoio. La gaffe di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip scatena i social. Lucarelli: Pensavi a Nicolò; Grande Fratello Vip, pagelle: Mussolini stratega (8), Antonella si autodistrugge (4), Blu esce senza lasciare traccia (3), Marco cuore...; GF Vip, Nicolò Brigante pronto a lasciare la Casa: Esco, l'ho già detto agli autori; Grande Fratello VIP 2026, Scoppia il caso tra Ibiza altea, Lucia Ilardo, Blu Barbara Prezia e Nicolò brigante.

Nicolò Brigante vuole abbandonare il Gf Vip dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia dalla CasaIl televoto sovrano ha deciso che Blu Barbara Prezia fosse l'eliminata della puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip ... fanpage.it

Adriana Volpe asfalta Raul e Nicolò: Non prendete mai posizione| Scoppia il ‘caso invisibili’ al GF VipScoppia il caso 'invisibili' al Grande Fratello Vip 2026: Adriana Volpe critica duramente Raul Dumitras e Nicolò Brigante ... ilsussidiario.net