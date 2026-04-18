Nicolò Brigante abbandona il GF Vip | Sto male a vivere in questo posto chiuso non ho certezze

Nicolò Brigante ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip, dichiarando di sentirsi male a vivere in un ambiente chiuso e di non avere certezze. La sua scelta arriva a tre giorni dall'eliminazione di un'altra concorrente, che aveva avuto un forte impatto emotivo su di lui. La decisione è stata comunicata poco dopo, in modo diretto, senza ulteriori dettagli pubblicamente condivisi.

Il concorrente comunica la sua decisione di lasciare il programma a tre giorni dall'eliminazione di Blu Barbara Prezia, che lo aveva fortemente destabilizzato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nicolò Brigante abbandona il Grande Fratello Vip: valigie pronte e confessione notturnaL’ex tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante ha comunicato agli autori la sua intenzione di ritirarsi dal Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione... Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF VIP: le sue paroleLa puntata del Grande Fratello VIP di martedì 14 aprile ha cambiato gli equilibri nella Casa, portando all’eliminazione di Blu Barbara Prezia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GF Vip, aria di crisi nella casa: ecco chi potrebbe abbandonare il reality; Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante abbandona il gioco; GF Vip, Nicolò Brigante vuole lasciare: Non ce la faccio più!. Le valigie sono già pronte: cosa sta succedendo; Nicolò vuole abbandonare il GF Vip dopo l'uscita di Blu: Ho fatto le valigie. Gf Vip, Nicolò Brigante abbandona la casa. La mamma lo sgrida: «Ignazio Moser te l'aveva detto». Qual è il motivoAl Grande Fratello Vip arriva un altro momento pesante. Dopo giorni di malessere, Nicolò Brigante ha deciso di lasciare il gioco. Il concorrente, già da tempo ... leggo.it Dopo giorni di crisi, Nicolò Brigante prende una decisione definitiva e abbandona il giocoNegli ultimi giorni Nicolò Brigante ha attraversato un momento di forte difficoltà all'interno della Casa, arrivando a mettere in discussione la sua permanenza nel gioco. Il concorrente ha più volte ... grandefratello.mediaset.it #GrandeFratelloVip: #NicoloBrigante abbandona il gioco. Nella puntata di questa sera del #GfVip Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare la casa. - facebook.com facebook