Nell'ultima settimana, un calciatore argentino ha dimostrato una buona forma, segnando tre gol in tre partite giocate contro Pisa, Inter e Sassuolo. La sua media voto nelle partite recenti si avvicina a 9, evidenziando un rendimento positivo. La sua presenza in campo si è fatta notare soprattutto per le reti realizzate e l’influenza sulle prestazioni della squadra nelle ultime uscite.

Se la luce del Como sembra essersi un po' spenta, quella di Nico Paz è più accesa che mai. Autore di tre gol nelle ultime quattro gare di Serie A, il classe 2004 sembra essersi definitivamente messo alle spalle quel periodo di zero reti e zero assist vissuto tra la 22ª e la 29ª giornata. Salito a quota undici centri in campionato grazie alle recenti marcature contro Pisa, Inter e Sassuolo, il numero 10 del Como non è soltanto il centrocampista con il maggior numero di gol realizzati fin qui, ma anche il secondo, tra i giocatori del suo ruolo, per assist serviti ai compagni (6). Meglio, sotto questo aspetto, solamente Barella con 8....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nico Paz è tornato in versione super: nell'ultimo mese tre gol e fantamedia che sfiora il nove

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