Laurienté mette la freccia | tre bonus di fila e fantamedia che sfiora il 7,5 nell' ultimo mese

Laurienté ha deciso di cambiare marcia e sta vivendo un momento di grande forma. Dopo aver segnato contro l'Udinese, ha fornito due assist decisivi nel match contro il Verona, contribuendo alla vittoria del Sassuolo. La sua crescita si traduce in tre bonus consecutivi e una media valutazione vicino al 7,5 negli ultimi 30 giorni. Con queste prestazioni, il giocatore si conferma come uno dei punti di riferimento della squadra. La sua presenza continua a fare la differenza in campionato.

Capocannoniere della scorsa Serie B con 18 reti - una in più rispetto a Pio Esposito -, Armand Laurienté sta trascinando il Sassuolo anche nel massimo campionato italiano. Protagonista fin qui con quattro gol e cinque assist, l'esterno neroverde si è sin da subito confermato come una pedina inamovibile per Fabio Grosso, che lo ha schierato titolare ventidue volte su ventisei. Forte tecnicamente e molto rapido, il classe '98 grazie alle sue caratteristiche riesce molto spesso a conquistare voti positivi pur non strappando bonus: basti pensare che nelle ultime sei gare non ha mai collezionato pagelle inferiori al 6,5.🔗 Leggi su Gazzetta.it

