Il Como domina il Milan nel primo tempo | Nico Paz in gol Sergi Roberto sfiora il raddoppio

Si gioca alle 20.45 a San Siro, agli ordini dell'arbitro Mariano, il recupero di campionato. Una occasione per i lariani di prendersi la rivincita dopo l'immeritata sconfitta casalinga dello scorso gennaio con i rossoneri di Allegri. Ma il Milano è imbattuto con il Como da 14 partite consecutive. 46' Si riparte. Il Milan lancia Gabbia per Pavlovic infortuna alla fine del primo tempo. Primo tempo totalmente dominato dal Como: possesso, gioco e gol. Milan 0 - Como 1 33' Maignan regala il pallone a Nico Paz che non ci pensa due volte a mettere in rete! Milan 0 - Como 1 15' Il Meazza si infiamma per un intervento di Carlos su Leao non fischiato.🔗 Leggi su Quicomo.it

Sergi Roberto, Nico Paz e il primo gol di Morata in 248 giorni invitano il Como del Cesc ad un altro turnoIl Como di Cesc Fabregas si prepara a un nuovo impegno in campionato, dopo una vittoria importante.

