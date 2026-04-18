Netflix ha annunciato che il fondatore Reed Hastings si dimetterà dalla carica di presidente dell’azienda. La decisione sarà effettiva entro la fine dell’anno e Hastings continuerà a far parte del consiglio di amministrazione. La società ha comunicato che il suo ruolo di amministratore delegato rimarrà invariato. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi della scelta e su eventuali cambiamenti nel vertice dell’azienda.

Perdita importante per Netflix, e non ci riferiamo alle views e agli abbonamenti. In un periodo positivo per la piattaforma streaming, che nel primo trimestre del 2026 ha registrato ricavi in crescita del 16,2% e un incremento degli abbonamenti, arriva l’addio di Reed Hastings, suo cofondatore e presidente. Hastings, che solo tre anni fa aveva lasciato l’incarico di amministratore delegato, ha deciso di lasciare anche la presidenza, il cui mandato scade il prossimo mese di giugno. Netflix ha cambiato la mia vita in tanti modi, e il mio ricordo più bello in assoluto è il gennaio 2016, quando abbiamo permesso a quasi tutto il pianeta di usufruire del nostro servizio.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Netflix, il fondatore Reed Hastings lascia la presidenza

Netflix co-founder Hastings exits, streaming giant hunts for growth

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