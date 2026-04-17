Netflix | il co-fondatore Reed Hastings dice addio all' azienda dopo 29 anni

Dopo 29 anni, il co-fondatore di una nota piattaforma di streaming ha annunciato il suo addio all’azienda. L’imprenditore lascerà il consiglio di amministrazione entro giugno e si dedicherà a progetti imprenditoriali e filantropici. La decisione segna la fine di un lungo percorso di gestione e sviluppo dell’impresa. La società continuerà a operare senza la sua presenza diretta nel consiglio.

L'imprenditore uscirà definitivamente dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali e filantropiche. Reed Hastings, dopo 29 anni, dirà addio a Netflix, l'azienda che ha co-fondato, nel mese di giugno, quando scadrà il mandato. L'annuncio è stato compiuto durante l'incontro con gli investitori che si è svolto nella giornata di ieri. La sua scelta, tuttavia, non è stata presa a causa della mancata acquisizione di Warner Bros Discovery, come ribadito anche da Ted Sarandos. L'annuncio del co-fondatore di Netflix Durante la presentazione dei recenti risultati finanziari, Reed Hastings ha dichiarato: "Netflix ha cambiato la mia vita in tanti modi, e il mio ricordo più bello in assoluto è il gennaio 2016, quando abbiamo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Il presidente di Netflix Reed Hastings lascerà il consiglio d’amministrazione della società a giugno x.com