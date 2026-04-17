Netflix co-fondatore Reed Hastings lascia a giugno dopo 29 anni

Il co-fondatore e presidente di Netflix ha comunicato che a giugno lascerà il suo ruolo dopo 29 anni di attività. Ha inoltre deciso di non ricandidarsi al consiglio di amministrazione al termine del suo mandato. La notizia riguarda un passaggio importante nella gestione della piattaforma di streaming, che ha segnato un cambiamento nella leadership dell’azienda. La decisione di Hastings è stata resa nota attraverso un annuncio ufficiale.

Milano, 17 apr. (askanews) – Cambio al vertice di Netflix. Il co-fondatore e presidente, Reed Hastings, ha annunciato la volontà di chiudere la sua esperienza alla presidenza di Netflix a giugno e di non volersi ricandidare al consiglio di amministrazione alla scadenza del suo mandato. Hastings faceva parte della società dalla sua fondazione ad agosto 1997. L’annuncio è arrivato con la trimestrale pubblicata nella notte, archiviata con ricavi in crescita a 12,2 miliardi e un utile netto che balza a 5,28 miliardi. Hastings, secondo quanto riferito, ha deciso di dedicarsi alle sue attività filantropiche e ad altri progetti. “Netflix ha cambiato la mia vita in tanti modi, e il mio ricordo preferito in assoluto risale al gennaio 2016, quando abbiamo permesso a quasi tutto il pianeta di godere del nostro servizio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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