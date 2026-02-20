Milan quarant’anni dall’acquisto di Berlusconi | l’era che ha reso grande il Diavolo

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un'approfondimento sul Milan di Berlusconi. Il 20 febbraio 1986, esattamente quarant'anni fa, la holding di Silvio Berlusconi perfezionava l'acquisto del club rossonero. Con un allenatore ai tempi semi sconosciuto, Arrigo Sacchi, andò incontro a una striscia di successi che cambiarono la storia del calcio italiano. Paolo Berlusconi (fratello di Silvio) e Adriano Galliani furono avvistati per la prima volta a San Siro qualche giorno prima, il 16 febbraio, in occasione di Milan-Como, terminato 1-1, proprio come l'ultimo match del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosse

Leggi anche: Addio a Pier Francesco Guarguaglini, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica (oggi Leonardo). Aveva 88 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosse; Galliani su Berlusconi a 40 anni dall'acquisto del Milan: Ogni mese lo ricordo ad Arcore. Mai visto felice come dopo il trionfo sulla Steaua; Milan, Scaroni Gran parte dei nostri trofei la dobbiamo a Berlusconi; Le pagelle del Milan contro il Como: promossi e rimandati tra i rossoneri.

20 febbraio 1986, il Natale dei milanisti: così Berlusconi si inventò il Milan degli InvincibiliQuarant'anni sono un'eternità, ma su quella decisione e su quel progetto visionario il Milan vive in fondo anche oggi. Il progetto era quello di Silvio Berlusconi che, appunto, il 20 febbraio 1986 sal ... msn.com

Ariedo Braida, l'uomo mercato di Silvio Berlusconi nel Milan dei sogni: «Rimasi folgorato, è stato fantastico»Sono passati esattamente 40 anni da quando Silvio Berlusconi acquistò il Milan. Ariedo Braida, dg e ds della squadra dei sogni, contribuì a scrivere la storia del club ... milano.corriere.it

Quarant’anni dalla rinascita del Milan: il 20 febbraio 1986, #Berlusconi acquistò i rossoneri x.com

FINE PRIMO TEMPO : PISA 0-1 MILAN Partita per quaranta minuti davvero brutta, piena di errori tecnici e troppo troppo molle. Peggiore in campo Loftus Cheek, alla peggior partita in rossonero, che trotterella ciondolante per il campo facendo incazzare pesan - facebook.com facebook