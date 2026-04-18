Nessuna segnalazione al Comune I nuovi poli operativi a settembre

Non sono pervenute segnalazioni ufficiali al Comune riguardo ai nuovi poli d’infanzia. I due edifici, situati nelle zone delle Vergini e di Corneto, sono attualmente in fase di completamento e dovrebbero essere pronti entro l’estate. A partire da settembre, entreranno in funzione come strutture dedicate a bambini in età prescolare e alla prima infanzia. La consegna delle opere è prevista nei prossimi mesi senza segnalazioni di ritardi o problemi.

Saranno pronti in estate e operativi a settembre, i due nuovi poli d’infanzia, costituiti rispettivamente dal nido e dalla scuola d’infanzia, delle Vergini e di Corneto. Tutto come da cronoprogramma quindi, e anche le irregolarità in merito ai lavoratori senza stipendio, messe in evidenza dalla Fillea Cgil, non hanno intaccato la regolare costruzione delle scuole nei due quartieri di Macerata. "Non si tratta di una questione politica – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori – non ho ricevuto mai comunicazioni di questa portata anche in passato". "Le opere stanno andando verso il completamento, purtroppo il tempo di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna segnalazione al Comune. I nuovi poli operativi a settembre" Notizie correlate Rifiuti, nessuna sospensione dal TAR: si decide a settembreTempo di lettura: 2 minutiIrpiniambiente prende atto della decisione assunta dal Comune di Sperone di rinunciare al procedimento cautelare... Ostia: 3 nuovi poli per Crohn, epatiti e pancreasNel cuore di Ostia, l’Ospedale Grassi sta per trasformare radicalmente l’assistenza sanitaria con l’attivazione di tre nuovi poli specialistici... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nessuna segnalazione al Comune. I nuovi poli operativi a settembre; Protocollo d’intesa fra Comune di Siena e Italia Nostra, Magi: Al momento nessuna interlocuzione, l’associazione su posizioni cristallizzate; Scultura distrutta nel porticato del Comune, lo sfogo di Ilaria Bordenca: Uno sfregio e nessuno parla; Disservizi nella raccolta rifiuti a Misano Adriatico :: Segnalazione a Rimini. Bruciore agli occhi e odori insopportabili: cosa stanno respirando i cittadini di Faloppio? Esposto ancora senza risposteGrande preoccupazione per il materiale proveniente dal cantiere della Variante della Tremezzina che viene triturato vicino alle abitazioni ... quicomo.it Zouhair, nessuna mancata presa in caricoNessuna omissione da parte del Comune di Arcola rispetto alle segnalazioni via email arrivate dalla Questura della Spezia circa Zouhair Atif. Lo sostengono il sindaco Monica Paganini e l’assessore ... lanazione.it 17/04/2026 Ad oggi nessuna segnalazione per il nostro Cesare. Continuiamo a cercarlo e a chiedere aiuto per mantenere attivo e visibile questo nostro annuncio attraverso condivisioni. Grazie per l’aiuto. - facebook.com facebook Valanga sui Sibillini nel Maceratese, nessuna persona coinvolta. La segnalazione di uno scialpinista. Ancora valido l'allarme del Soccorso alpino #ANSA x.com