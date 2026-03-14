A Ostia, l’Ospedale Grassi sta per aprire tre nuovi poli specialistici dedicati a malattie del sistema digerente, tra cui Crohn, epatiti e problemi al pancreas. Questi servizi mirano a migliorare l’assistenza per pazienti con patologie complesse, ampliando le capacità dell’ospedale di affrontare casi specifici e offrendo nuove opportunità di cura nella zona.

Nel cuore di Ostia, l’Ospedale Grassi sta per trasformare radicalmente l’assistenza sanitaria con l’attivazione di tre nuovi poli specialistici dedicati a patologie complesse del sistema digerente. Questa iniziativa dell’ASL Roma 3 non si limita ad aprire porte, ma ridefinisce la presa in carico per malattie come il morbo di Crohn e le epatiti, garantendo percorsi diagnostici più rapidi e continui per i cittadini della zona. L’apertura interessa direttamente tre aree cliniche distinte: le malattie infiammatorie croniche intestinali, l’epatologia e il pancreas, integrandole con un potenziamento dell’ambulatorio generale già esistente. L’obiettivo dichiarato è ridurre drasticamente le attese e offrire una gestione tempestiva per condizioni che incidono pesantemente sulla qualità della vita quotidiana dei pazienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia: 3 nuovi poli per Crohn, epatiti e pancreas

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