Rifiuti nessuna sospensione dal TAR | si decide a settembre

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di non sospendere le attività di Irpiniambiente, lasciando la questione aperta e rimandando ogni decisione a settembre. Il Comune di Sperone ha preso atto di questa decisione, che riguarda le questioni legate alla gestione dei rifiuti nella zona. La vicenda si sviluppa senza ulteriori interventi o misure temporanee da parte del TAR.

Tempo di lettura: 2 minuti Irpiniambiente prende atto della decisione assunta dal Comune di Sperone di rinunciare al procedimento cautelare nell’ambito del ricorso presentato, insieme al Comune di Gesualdo, dinanzi al TAR Campania contro le delibere dell’Ente d’Ambito di Avellino di approvazione del Piano d’ambito e di scelta del soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino. La vicenda giudiziaria aveva registrato già’ un primo rinvio chiesto dal Comune di Sperone nel mese di gennaio che ha poi oggi formalmente rinunciato alla istanza di sospensione degli atti impugnati. Il Tribunale amministrativo ha quindi disposto la trattazione della causa al merito, fissando l’udienza per il 23 settembre 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rifiuti, nessuna sospensione dal TAR: si decide a settembre Articoli correlati Omicidio Vassallo, Tar annulla sospensione dal servizio per il colonnello CagnazzoIl Tar del Lazio ha annullato il decreto con cui il ministero della Difesa ha disposto, nell'ottobre 2025, la sospensione precauzionale dal servizio... Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Dal Tar nessuna sospensiva. E Nordio attacca il Csm Contenuti utili per approfondire Rifiuti nessuna sospensione dal TAR si... Temi più discussi: Rifiuti abbandonati per strada: Cavanella Po dimenticata nel degrado; Sud travolto dal maltempo, il Governo apre il paracadute: maxi stop a tasse e bollette, indennizzi fino a 3mila euro; Forestali Alessandria smaltimento rifiuti di cantiere non autorizzati. RENTRI: proroga FIR cartaceo, sospensione sanzioni e abrogazioniIl Decreto Milleproroghe 2026 (Decreto?Legge 31 dicembre 2025, n.?200), contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale ... puntosicuro.it Rifiuti gettati, ecco quando si rischia davvero la sospensione della patenteLa stretta sui rifiuti introdotta dal Dl 116/2025, in vigore dal 9 agosto, aumenta anche le responsabilità degli utenti della strada. Innanzitutto, sanzioni accessorie sulla patente, per ... ilsole24ore.com #Campania- Terra dei fuochi, serviranno 200 milioni per bonificare la Campania dai rifiuti dopo la multa Europea #Cronaca #Bonifica #Milioni #Multa #Rifiuti #TerradeiFuochi #NanoTV - facebook.com facebook San Martino: abbandona rifiuti ingombranti, sanzionato dalla Polizia Locale x.com