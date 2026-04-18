È arrivata la seconda stagione di Beef, con l’attore Oscar Isaac nel ruolo di Josh, il direttore generale di un circolo di golf in California. La serie riprende le vicende dei personaggi e si svolge in una località soleggiata, portando avanti la narrazione avviata nella prima stagione. La presenza di Isaac nel cast aggiunge interesse alla trama, che si concentra sui personaggi e sulle loro dinamiche.

La seconda stagione di Beef è finalmente, per fortuna, arrivata. In questa nuova stagione, Oscar Isaac interpreta Josh, il direttore generale del Monte Vista Point Country Club nella soleggiata California. Sulla carta, sembra avere tutto sotto controllo: energia positiva, un buon lavoro, una moglie amorevole, il classico tipo che pare aver capito tutto della vita. Ma se hai visto la prima stagione, sai già che questa serie non parla davvero di persone “sistemate”. Le cose si complicano – e in fretta. Senza entrare troppo negli spoiler, nel secondo episodio Josh si ritrova a dover restituire in fretta dei soldi a Michael Phelps (sì, proprio lui).🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nella seconda stagione di Beef la collezione di sneaker di Oscar Isaac vale davvero così tanto

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