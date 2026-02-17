La carta Pokémon che vale 16,5 milioni l’affare dello youtuber Logan Paul | chi l’ha comprata e perché vale così tanto – Foto

Logan Paul ha acquistato una carta Pokémon rara, che ha raggiunto il prezzo record di oltre 16 milioni di dollari all’asta. La carta, considerata tra le più rare al mondo, si distingue per il suo stato di conservazione impeccabile e la sua storia unica. Questa vendita segna un nuovo massimo nel mercato del collezionismo di carte, attirando l’attenzione di appassionati e investitori.

l mondo del collezionismo ha raggiunto una nuova, incredibile vetta con la vendita record di una carta Pokémon rarissima, battuta all’asta per l’astronomica cifra di oltre 16 milioni e mezzo di dollari. Per la precisione, 16.492.000. L’oggetto apparteneva allo Youtuber e wrestler americano Logan Paul, che l’aveva acquistata nel 2021 per poco più di 5 milioni di dollari, riuscendo a triplicarne il valore in pochissimi anni. Ad aggiudicarsi questo tesoro durante l’evento organizzato dalla casa d’aste Goldin è stato AJ Scaramucci, figlio dell’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci.🔗 Leggi su Open.online

