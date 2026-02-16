Nuovo record carta Pokémon venduta a 16,5 milioni di dollari | perché Pikachu Illustrator vale così tanto

Il Pikachu Illustrator PSA 10 di proprietà di Logan Paul è stato venduto per 16,49 milioni di dollari. La persona che lo ha acquistato si chiama AJ Scaramucci e vuole cominciare una caccia al tesoro intorno al mondo per "collezionare quello che non è collezionabile".🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Pikachu Illustrator ha raggiunto un prezzo record di 16,5 milioni di dollari durante un'asta a New York, dimostrando che le carte collezionabili possono valere più di molte opere d’arte.

