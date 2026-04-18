Nel segno del Tridente Riapre al pubblico la Collezione Panini

A Modena, nel cuore della Motor Valley, la Collezione Panini ha riaperto al pubblico lo scorso 9 marzo 2026. La riapertura segna un momento importante per la città, che da sempre si distingue per il suo rapporto con il mondo dell’automobilismo e delle collezioni. L’esposizione include pezzi storici e memorabilia legate al settore motoristico, attirando visitatori da diverse regioni. La collezione era stata chiusa temporaneamente per lavori di restauro e ora torna accessibile.

Modena si conferma ancora una volta il cuore pulsante della Motor Valley. Lo scorso 9 marzo 2026, la prestigiosa Collezione Maserati Umberto Panini ha ufficialmente riaperto le sue porte al pubblico, restituendo agli appassionati di tutto il mondo la più completa e significativa raccolta dedicata alla storia del Tridente. Situata in via dell’Aeroporto 140d, la collezione è un vero e proprio patrimonio culturale che intreccia la storia industriale italiana con la visione romantica di Umberto Panini. Il percorso espositivo è un’immersione totale in oltre un secolo di ingegneria d’eccellenza. I visitatori possono ammirare da vicino circa venti vetture che hanno segnato epoche indelebili.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel segno del Tridente. Riapre al pubblico la Collezione Panini Notizie correlate Ha riaperto al pubblico a Modena la Collezione Maserati Umberto PaniniScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un viaggio immersivo... Napoli: il Crocifisso del Carmine riapre al pubblico, nel ricordo del miracolo che fermò la tempesta del 1679.Il Cristo Miracoloso del Carmine: Napoli si prepara a un'apertura straordinaria Napoli si prepara a un evento di profonda devozione e significato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Nel segno del Tridente. Riapre al pubblico la Collezione Panini; Maserati, la produzione riparte. A Modena 205 vetture nel primo trimestre, ma numeri ancora piccoli. Nel segno del Tridente. Riapre al pubblico la Collezione PaniniModena si conferma ancora una volta il cuore pulsante della Motor Valley. Lo scorso 9 marzo 2026, la prestigiosa ... quotidiano.net La storia del Tridente. La Maserati si riaccende con la collezione PaniniLa Collezione Maserati Umberto Panini, dopo lo stop nei mesi invernali, ha riaperto le sue porte al pubblico ed è ora nuovamente visitabile da appassionati e turisti da tutto il mondo. Punto di ... ilrestodelcarlino.it ASI Automotoclub Storico Italiano. . TORINO-PALERMO in bio... Prima tappa a #Modena con il Circolo della Biella che ci ha accolto alla Collezione #Maserati Umberto Panini. Abbiamo fatto il pieno della nostra biobenzina e ci siamo rifatti gli occhi Oggi si pa - facebook.com facebook