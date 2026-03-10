Ha riaperto al pubblico a Modena la Collezione Maserati Umberto Panini

A Modena è stata riaperta al pubblico la Collezione Maserati Umberto Panini, che ora è accessibile a visitatori e appassionati di automobili provenienti da ogni parte del mondo. La collezione presenta una vasta gamma di vetture storiche e recenti, mettendo in mostra pezzi importanti legati alla storia del marchio. La riapertura permette di ammirare da vicino veicoli di grande valore e interesse.

Un viaggio immersivo tra oltre cento anni di storia, ingegneria e design che racconta la passione di Umberto Panini e l'identità della Motor Valley La Collezione Maserati Umberto Panini ha riaperto le sue porte al pubblico ed è ora visitabile da appassionati e visitatori da tutto il mondo. Punto di riferimento internazionale per la storia del marchio del Tridente e patrimonio culturale della città di Modena, la collezione è di nuovo accessibile in Via dell'Aeroporto 140d a Marzaglia. Accanto a lei, la MC20 MMXX telaio 01, la primissima vettura prodotta nel 2020, simbolo del ritorno di Maserati alle competizioni e della rinascita sportiva del marchio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

