Napoli | il Crocifisso del Carmine riapre al pubblico nel ricordo del miracolo che fermò la tempesta del 1679

A Napoli, il Crocifisso del Carmine torna accessibile al pubblico dopo secoli di silenzio. Il miracolo avvenuto nel 1679, che avrebbe fermato una tempesta devastante, viene ricordato ogni volta che il Cristo viene esposto. Sabato 21 febbraio, i fedeli potranno avvicinarsi alla statua, simbolo di speranza e protezione. La Basilica del Carmine si prepara a ricevere i visitatori, che potranno ammirare da vicino il simbolo di un evento che ha segnato la città. La riapertura è attesa con grande interesse.

Il Cristo Miracoloso del Carmine: Napoli si prepara a un'apertura straordinaria. Napoli si prepara a un evento di profonda devozione e significato storico: il Crocifisso miracoloso custodito nella Basilica del Carmine sarà eccezionalmente aperto alla pubblica venerazione sabato 21 febbraio. L'apertura, che segue precedenti occasioni tra il 26 dicembre e il 2 gennaio, rievoca un evento prodigioso del 1679, quando l'esposizione del Crocifisso sembrò placare una violenta tempesta che minacciava la città. Un Ricordo del 1679: La Tempesta e il Miracolo. Febbraio 1679. Napoli era in balia di una tempesta eccezionale.