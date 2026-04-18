Nel blu di Mario Perrotta incanta Xnl Piacenza
Grande successo di pubblico e partecipazione emotiva per Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità, spettacolo di e con Mario Perrotta, andato in scena giovedì 16 aprile a XNL Piacenza, nell’ambito di Delle nuvole o dell’identità, il trittico di teatro contemporaneo con la direzione artistica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
A Xnl “Nel blu”, Mario Perrotta racconta Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta –...
Firenze, in scena l'omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario PerrottaFirenze, 16 marzo 2026 – Tanti gli appuntamenti al Teatro Puccini, per una settimana che celebra la grande musica d'autore e la satira.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Monza: Nel Blu con Modugno e Perrotta al Manzoni, una voce oltre confini e generazioni; Nel Blu a Piacenza: Mario Perrotta racconta Domenico Modugno a Palazzo XNL; A Xnl Nel blu, Mario Perrotta racconta Domenico Modugno; Mario Perrotta al Teatro Titano con Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità.
A Xnl Nel blu, Mario Perrotta racconta Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta – nell’ambito del progetto Oltre le nuvole. Beyond the Clouds ... ilpiacenza.it
Nel Blu, anche la Reggenza al Titano per lo spettacolo di Mario PerrottaAnche i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, accolti dal Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj in sala per Nel Blu - Avere tra ... sanmarinortv.sm
Visto per voi al Teatro Titano: “Nel blu” di Mario Perrotta Non un semplice omaggio a Domenico Modugno, ma un viaggio profondo tra euforia e malinconia. Mario Perrotta ha incantato il pubblico del Titano con uno spettacolo che trasforma il "blu" della celebre - facebook.com facebook