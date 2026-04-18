Nel blu di Mario Perrotta incanta Xnl Piacenza

Da ilpiacenza.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo di pubblico e partecipazione emotiva per Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità, spettacolo di e con Mario Perrotta, andato in scena giovedì 16 aprile a XNL Piacenza, nell’ambito di Delle nuvole o dell’identità, il trittico di teatro contemporaneo con la direzione artistica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

A Xnl “Nel blu”, Mario Perrotta racconta Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta –...

Firenze, in scena l'omaggio a Modugno ‘Nel blu’ di Mario PerrottaFirenze, 16 marzo 2026 – Tanti gli appuntamenti al Teatro Puccini, per una settimana che celebra la grande musica d'autore e la satira.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Monza: Nel Blu con Modugno e Perrotta al Manzoni, una voce oltre confini e generazioni; Nel Blu a Piacenza: Mario Perrotta racconta Domenico Modugno a Palazzo XNL; A Xnl Nel blu, Mario Perrotta racconta Domenico Modugno; Mario Perrotta al Teatro Titano con Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità.

mario perrotta nel blu di marioA Xnl Nel blu, Mario Perrotta racconta Domenico ModugnoGiovedì 16 aprile alle ore 21 Xnl Piacenza, centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presenta – nell’ambito del progetto Oltre le nuvole. Beyond the Clouds ... ilpiacenza.it

mario perrotta nel blu di marioNel Blu, anche la Reggenza al Titano per lo spettacolo di Mario PerrottaAnche i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, accolti dal Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj in sala per Nel Blu - Avere tra ... sanmarinortv.sm

Cerca altre news e video sullo stesso tema.