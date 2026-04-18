Nel 2026 ancora la piaga dei parcheggiatori abusivi | intervengono polizia locale e vigilanti

Nel 2026 si torna a parlare dei parcheggiatori abusivi che operano in alcune zone della città, soprattutto nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne. La polizia locale e i vigilanti sono intervenuti per cercare di gestire la situazione, che continua a rappresentare un problema in alcune aree pubbliche. Le autorità hanno effettuato controlli per verificare la presenza di persone che esercitano questa attività senza autorizzazione.

BRINDISI - Parcheggiatori abusivi in alcuni punti della città, in particolare nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne. Un'altra segnalazione della serie è giunta al comando della polizia locale di Brindisi, sotto il coordinamento del dirigente Antonio Orefice, nella mattinata odierna.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Controlli della Polizia Locale nell’area dello stadio, individuati 5 parcheggiatori abusiviTempo di lettura: < 1 minuto In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Como, disputatosi ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di... Camposampiero: Polizia Locale ferma parcheggiatori abusivi, multe e Daspo urbano per sfruttamento utenti ospedale.Una maxi multa e l’applicazione del Daspo urbano, la misura di allontanamento da spazi pubblici, hanno colpito due parcheggiatori abusivi operanti...