Nei piani della Nasa per Luna ora c’è un altro obiettivo | accendere un fuoco in microgravità

La Nasa ha annunciato un nuovo progetto che prevede di studiare il comportamento delle fiamme libere in condizioni di microgravità sulla superficie lunare. L'obiettivo è comprendere come si sviluppano e si mantengono le fiamme in assenza di gravità terrestre. Questa ricerca mira a raccogliere dati utili per future missioni lunari, quando gli astronauti saranno presenti sulla superficie del satellite naturale della Terra.

La Nasa vuole studiare come si comportano le fiamme libere sulla superficie della Luna. Parliamo di un'analisi fondamentale: servirà per muoversi meglio nelle prossime missioni, quando gli astronauti arriveranno sulla superficie del nostro satellite. Il compartamento del fuoco in microgravità è diverso da quello a cui siamo abituati.🔗 Leggi su Fanpage.it La TERRIBLE Realidad de Viajar a la Luna | Sobrevivir dentro de Orion Notizie correlate «Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»Il numero uno dell’Agenzia spaziale Jared Isaacman : «Sul nostro satellite servirà una presenza stabile. “Non lasceremo mai più la Luna”: i piani della Nasa dopo il successo di Artemis II per costruire una base permanenteI primi astronauti ad aver viaggiato verso la Luna in oltre mezzo secolo sono tornati sulla Terra dopo una missione da record a bordo del volo di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: NASA, le prossime tappe dopo il sorvolo lunare di Artemis II; Dopo Artemis II: la NASA punta a costruire una base lunare a propulsione nucleare; Orion è rientrata, si conclude Artemis 2. Ma l’allunaggio al 2028 è in dubbio; Artemis II, rientrata con successo la prima missione attorno alla Luna dal 1972. Dopo Artemis II: la NASA punta a costruire una base lunare a propulsione nucleareDopo la conclusione della storica missione Artemis II, la NASA dà ufficialmente il via a una nuova corsa per stabilire una presenza umana permanente sulla Luna, tra ambizioni e sfide globali. nationalgeographic.it Dopo il successo di Artemis II, ecco i piani per il futuro sulla LunaLa Luna non sarà più solo polvere: quello che succederà davvero lassù nell'arco di pochi anni potevamo vederlo, fino a ieri, solo nei film. tech.everyeye.it Per sviluppare la prima Ferrari elettrica è stata consultata anche la Nasa: ecco perché x.com La missione Artemis II della NASA ha riacceso l’entusiasmo per l’esplorazione della Luna, richiamando alla memoria gli anni d’oro delle grandi avventure spaziali. In questo clima di rinnovato interesse, segnaliamo una notizia pubblicata da Priscilla Wiafe. La - facebook.com facebook