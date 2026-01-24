L’obiettivo della NASA, come sottolineato dal presidente Jared Isaacman, è stabilizzare una presenza duratura sulla Luna e prepararsi a future missioni su Marte. Questo impegno richiede uno sviluppo continuo e pianificato delle infrastrutture spaziali, con un focus sulla sostenibilità e sulla collaborazione internazionale. La volontà di riprendere il controllo della Luna rappresenta un passo fondamentale verso l’esplorazione umana dello spazio profondo.

Il numero uno dell’Agenzia spaziale Jared Isaacman: «Sul nostro satellite servirà una presenza stabile. Così rafforzeremo la leadership Usa». «Gli americani sono esploratori, costruttori, innovatori, imprenditori e pionieri. Lo spirito della frontiera è scritto nei nostri cuori», dichiarò Donald Trump durante il discorso del suo secondo insediamento alla Casa Bianca. In quell’occasione, il presidente sostenne anche che gli americani avevano «lanciato l’umanità verso il cielo». Del resto, l’attuale inquilino della Casa Bianca non ha mai nascosto di considerare lo Spazio come un settore strategico sia in termini geopolitici che economici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»

