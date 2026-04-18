Nei piani della Nasa per la Luna ora c’è un altro obiettivo | accendere un fuoco in microgravità

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nasa ha annunciato un nuovo obiettivo nelle sue missioni lunari: studiare il comportamento delle fiamme libere in condizioni di microgravità. L’ente spaziale intende analizzare come si sviluppano e si mantengono le fiamme sulla superficie della Luna, un passo importante per preparare le future esplorazioni umane. Questi studi riguardano aspetti tecnici e di sicurezza essenziali per le operazioni degli astronauti in ambienti a gravità ridotta.

La Nasa vuole studiare come si comportano le fiamme libere sulla superficie della Luna. Parliamo di un'analisi fondamentale: servirà per muoversi meglio nelle prossime missioni, quando gli astronauti arriveranno sulla superficie del nostro satellite. Il comportamento del fuoco in microgravità è diverso da quello a cui siamo abituati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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