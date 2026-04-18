Nei piani della Nasa per la Luna ora c’è un altro obiettivo | accendere un fuoco in microgravità

La Nasa ha annunciato un nuovo obiettivo nelle sue missioni lunari: studiare il comportamento delle fiamme libere in condizioni di microgravità. L’ente spaziale intende analizzare come si sviluppano e si mantengono le fiamme sulla superficie della Luna, un passo importante per preparare le future esplorazioni umane. Questi studi riguardano aspetti tecnici e di sicurezza essenziali per le operazioni degli astronauti in ambienti a gravità ridotta.

La Nasa vuole studiare come si comportano le fiamme libere sulla superficie della Luna. Parliamo di un'analisi fondamentale: servirà per muoversi meglio nelle prossime missioni, quando gli astronauti arriveranno sulla superficie del nostro satellite. Il comportamento del fuoco in microgravità è diverso da quello a cui siamo abituati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nei piani della Nasa per Luna ora c’è un altro obiettivo: accendere un fuoco in microgravitàLa Nasa vuole studiare come si comportano le fiamme libere sulla superficie della Luna. «Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»Il numero uno dell’Agenzia spaziale Jared Isaacman : «Sul nostro satellite servirà una presenza stabile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: NASA, le prossime tappe dopo il sorvolo lunare di Artemis II; Dopo Artemis II: la NASA punta a costruire una base lunare a propulsione nucleare; Orion è rientrata, si conclude Artemis 2. Ma l’allunaggio al 2028 è in dubbio; Artemis II, rientrata con successo la prima missione attorno alla Luna dal 1972. Nei piani della Nasa per Luna ora c’è un altro obiettivo: accendere un fuoco in microgravitàLa Nasa vuole studiare come si comportano le fiamme libere sulla superficie della Luna. Parliamo di un’analisi fondamentale: servirà per muoversi meglio nelle prossime missioni, quando gli astronauti ... fanpage.it Dopo Artemis II: la NASA punta a costruire una base lunare a propulsione nucleareDopo la conclusione della storica missione Artemis II, la NASA dà ufficialmente il via a una nuova corsa per stabilire una presenza umana permanente sulla Luna, tra ambizioni e sfide globali. nationalgeographic.it Per sviluppare la prima Ferrari elettrica è stata consultata anche la Nasa: ecco perché x.com La missione Artemis II della NASA ha riacceso l’entusiasmo per l’esplorazione della Luna, richiamando alla memoria gli anni d’oro delle grandi avventure spaziali. In questo clima di rinnovato interesse, segnaliamo una notizia pubblicata da Priscilla Wiafe. La - facebook.com facebook