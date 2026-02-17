Chiude con straordinario successo AQUA Experience | oltre 1000 studenti protagonisti nei laboratori

AQUA Experience si è conclusa con grande entusiasmo, attirando più di mille studenti che hanno partecipato ai laboratori. La mostra immersiva dedicata all’acqua, aperta dal 19 gennaio al 15 febbraio presso Ipercity, ha coinvolto numerose scuole della zona. Durante l’evento, i giovani hanno potuto toccare con mano le proprietà dell’acqua e scoprire l’importanza di risparmiare questa risorsa preziosa.

Dopo il successo delle mostre dedicate a Haring e Modigliani, oltre mille studenti hanno partecipato alle attività di AQUA Experience. Ipercity si conferma come spazio espositivo per la divulgazione di qualità Si è chiusa con un'ampia partecipazione di pubblico AQUA Experience, la mostra immersiva dedicata all'acqua ospitata dal 19 gennaio al 15 febbraio all'interno di Ipercity. Un progetto che ha confermato come un Centro Commerciale possa diventare, a tutti gli effetti, uno spazio espositivo accessibile e capace di ospitare contenuti culturali e divulgativi di qualità.