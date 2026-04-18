Tra la sera del 30 ottobre e il primo novembre 2022, nelle zone tra Soriano Calabro e Gerocarne si sono verificati diversi episodi di violenza. Durante le notti, sono stati esplosi circa trenta colpi di arma da fuoco tra cani e discariche, coinvolgendo i membri della famiglia Idà-Emanuele. La serie di fatti si è svolta in un arco di tempo breve, lasciando tracce di tensione e paura nella zona.

Tra il 30 ottobre e il 1° novembre 2022, le strade tra Soriano Calabro e Gerocarne sono state teatro di una serie di episodi violenti che hanno coinvolto i rampoli della famiglia Idà-Emanuele. Michele Idà, Salvatore Nazzareno Emanuele e un uomo identificato come Raffaele sono stati sorpresi dalle intercettazioni della Distrettuale antimafia di Catanzaro mentre mettevano in atto una serie di incursioni notturne caratterizzate dall’uso sconsiderato di armi da fuoco. La caccia ai randagi e la scarica di colpi nella discarica. Il gruppo, a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, ha trascorso le ore notturne alla ricerca di svago attraverso l’uso di armi. Durante un primo giro per le vie di Soriano, l’attenzione dei tre si è inizialmente rivolta verso alcuni cani randagi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ndrangheta, follia notturna: 30 colpi sparati tra cani e discariche

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