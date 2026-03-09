Sparati 10 colpi di fucile contro la casa di Rihanna arrestata una donna di 30 anni | la cantante era in casa

Una donna di 30 anni è stata arrestata a Los Angeles dopo aver sparato dieci colpi di fucile contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky, mentre la cantante si trovava in casa al momento dell’accaduto. La polizia ha fermato la sospettata e sta indagando sui dettagli dell’incidente. Non sono state riportate altre persone coinvolte o ferite.

La polizia di Los Angeles ha arrestato una donna di 30 anni sospettata di aver sparato 10 colpi di fucile contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky in California. La cantante è rimasta illesa: al momento della sparatoria si trovava in casa. Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta. Nella notte tra il 9 marzo 2026, la residenza di Rihanna a Beverly Hills è stata colpita da una scarica di dieci proiettili sparati con un fucile. Una donna è stata fermata dalla polizia per aver presumibilmente sparato circa dieci colpi con un fucile AR-15 contro l'abitazione della cantante Rihanna in California.