Sparati 10 colpi di fucile contro la casa di Rihanna arrestata una donna di 30 anni | la cantante era in casa

Una donna di 30 anni è stata arrestata a Los Angeles dopo aver sparato dieci colpi di fucile contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky, mentre la cantante si trovava in casa al momento dell’accaduto. La polizia ha fermato la sospettata e sta indagando sui dettagli dell’incidente. Non sono state riportate altre persone coinvolte o ferite.

La polizia di Los Angeles ha arrestato una donna di 30 anni sospettata di aver sparato 10 colpi di fucile contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky in California. La cantante è rimasta illesa: al momento della sparatoria si trovava in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

