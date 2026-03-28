Rione Salicelle stesa nella notte diversi i colpi sparati

Nella notte, gli abitanti del Rione Salicelle ad Afragola sono stati svegliati da diversi colpi di arma da fuoco. L'episodio si è verificato intorno alle ore più profonde del sonno, senza che siano stati segnalati feriti o danni materiali. La polizia è intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso.

E' notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari. Una, due, fino a perdere il conto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hano repertato “diversi” bossoli. Non risultano feriti né danni a persone. In corso i rilievi della scientifica. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Donne falciate a Corso Garibaldi: il video dell'investimento. E' giallo sulla patente ritirata al 34enne . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rione Salicelle, stesa nella notte, diversi i colpi sparati Articoli correlati Omicidio di San Valentino. Indagini e consulenze. I colpi sparati nella notteCinque i colpi sparati, nella notte di sangue di San Valentino, quando, alle prime luci dell’alba, venne ucciso Kevin Muharremi, 25 anni, di... Stesa alla Sanità, colpi di pistola nella notte in via Fontanelle"Stesa" nella notte in via Sanità, rinvenuti diversi bossoli a terra; l'area storicamente sotto il controllo del clan Vastarella. Tutto quello che riguarda Rione Salicelle Argomenti discussi: Un chilo di droga sequestrato ad Afragola: arrestato capo piazza di spaccio del rione Salicelle. Rione Salicelle, sequestrato quasi un chilo di droga: arrestato un 38enneNuovo colpo al traffico di droga nel rione Salicelle, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne napoletano e denunciato un 22enne al termine di ... cronachedellacampania.it Un chilo di droga sequestrato ad Afragola: arrestato capo piazza di spaccio del rione SalicelleAfragola. Duro colpo della polizia alle piazze di spaccio del rione Salicelle. Sequestrati 400 grammi di cocaina e 457 grammi di marijuana nell’abitazione di Antonio Loffredo, ... ilmattino.it