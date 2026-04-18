Nelle ultime partite di play-in della stagione NBA, Orlando ha battuto Charlotte, mentre Phoenix ha eliminato Golden State. Entrambe le squadre si sono qualificate ai playoff, mentre le altre hanno concluso anzitempo la stagione. I match hanno determinato le squadre che accederanno alla fase successiva della competizione, segnando un punto di svolta per le squadre eliminate.

Gli highlights delle ultime due partite di play-in Nba, con Orlando e Phoenix che vanno ai playoff, chiudendo anzitempo la stagione di Charlotte e Golden State. Commozione in casa Warriors al termine del match, con coach Steve Kerr che (minuto 1:48 del video) ha abbracciato Steph Curry e Draymond Green, con cui ha condiviso 12 stagioni da allenatore e, come catturato dalle telecamere, gli ha detto: "Non so cosa succederà dopo, ma vi amerò fino alla morte. Grazie".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba play-in highlights: Orlando batte Charlotte, Phoenix elimina Golden State

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