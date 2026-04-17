Stasera si giocano le ultime due partite decisive per i playoff, con Orlando che affronta Charlotte e Phoenix che sfida Golden State. Chi si aggiudicherà queste sfide otterrà l’ultimo biglietto per la post-season, affrontando successivamente le prime della classifica, Detroit e Oklahoma City. Le partite rappresentano l’ultima occasione per le squadre in corsa di conquistare l’accesso alla fase successiva.

Due posti playoff ancora da assegnare, gli ultimi. E quattro pretendenti. Orlando-Charlotte e Phoenix-Golden State stanotte, a partire dall’1.30 ora italiana, decideranno le teste di serie n. 8 di Eastern e Western Conference, quelle che affronteranno rispettivamente Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder. Tutto in una partita dentrofuori, tutto in 48’. Chi vince conquista i playoff, chi perde va in vacanza. Paolo Banchero contro LaMelo Ball, Devin Booker contro Steph Curry. Ecco le forze sul parquet, le chiavi strategiche e i pronostici di Gazzetta.it. ORLANDO MAGIC (8)-CHARLOTTE HORNETS (9) sabato ore 1.30 ORLANDO: Suggs, Bane, F. Wagner, Banchero, Carter.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orlando-Charlotte e Phoenix-Golden State, le ultime due sfide che valgono i playoff: l'analisi

Notizie correlate

Nba play-in, gli highlights di Philadelphia-Orlando e Clippers-Golden StateNba play-in, gli highlights di Philadelphia 76ers-Orlando Magic 109-97 e Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 121-126 (decisa nel secondo tempo...

Leggi anche: NBA 2026, i risultati della notte: vittorie di Lakers e Golden State, ottava di fila per Charlotte

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Golden State elimina i Clippers e continua a credere nei playoff; Curry e Maxey già in formato playoff, Bane e Leonard non bastano: Clippers eliminati, Orlando trova Charlotte; NBA 2026, i risultati della notte (15 Aprile). Charlotte elimina Miami, Portland espugna Phoenix; NBA Play-In 2026: programma, orari e dove vedere le partite di Simone Fontecchio e dei Miami Heat in diretta.

Orlando-Charlotte e Phoenix-Golden State, le ultime due sfide che valgono i playoff: l'analisiChi vince stasera prende l'ultimo posto disponibile e vola ai playoff contro le prime della classe (Detroit e OKC). gazzetta.it

Curry e Maxey già in formato playoff, Bane e Leonard non bastano: Clippers eliminati, Orlando trova Charlotte facebook

#Curry e #Maxey già in formato playoff, Bane e Leonard non bastano: Clippers eliminati, Orlando trova Charlotte x.com