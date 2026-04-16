Nba play-in gli highlights di Philadelphia-Orlando e Clippers-Golden State

Nel turno di play-in della Nba, la partita tra Philadelphia 76ers e Orlando Magic si è conclusa con il punteggio di 109-97 a favore dei 76ers, mentre la sfida tra Los Angeles Clippers e Golden State Warriors si è conclusa 121-126. La vittoria dei Warriors è arrivata nel secondo tempo grazie a un canestro di Steph Curry.

Nba play-in, gli highlights di Philadelphia 76ers-Orlando Magic 109-97 e Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 121-126 (decisa nel secondo tempo da Steph Curry).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba play-in, gli highlights di Philadelphia-Orlando e Clippers-Golden State Golden State Warriors vs Philadelphia 76ers Full Game Highlights – December 4, 2025 | NBA Season Notizie correlate NBA, i risultati della notte (16 aprile): Philadelphia vince contro Orlando, i Warriors battono in rimonta i ClippersNotte di play-in per la NBA, con due partite andate in scena per iniziare a determinare il tabellone dei playoff 2026 al via tra pochi giorni:... NBA, il ritorno di Giannis non basta ai Bucks. Ai Clippers il derby contro Golden StateLos Angeles (Stati Uniti), 3 marzo 2026 – Neppure il ritorno in campo di Giannis Antetokoumpo – dopo oltre un mese di assenza dovuto a uno stiramento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Phila-Orlando mette in palio la sfida a Boston; NBA Play-In 2026: programma, orari e dove vedere le partite di Simone Fontecchio e dei Miami Heat in diretta; Classifica finale, quadro dei play-in e dei play-off: tonfo degli Orlando Magic nell'ultima nottata di regular-season; Curry, Horford e Green: rimonta choc dei Warriors sui Clippers. Philly stende Orlando, è ai playoff. NBA, i risultati della notte (16 aprile): Philadelphia vince contro Orlando, i Warriors battono in rimonta i ClippersNotte di play-in per la NBA, con due partite andate in scena per iniziare a determinare il tabellone dei playoff 2026 al via tra pochi giorni: andiamo a ... oasport.it Play-in NBA, risultati della notte: Golden State elimina i Clippers, Philadelphia avanzaLeggi su Sky Sport l'articolo Play-in NBA, risultati della notte: Golden State elimina i Clippers, Philadelphia avanza ... sport.sky.it PLAY-IN - Curry trascina i Warriors - in rimonta - a Los Angeles: Clippers eliminati e ora sfida ai Suns per i Thunder. Philadelphia vola ai Playoffs, Orlando dovrà vedersela con Charlotte - facebook.com facebook Maxey e Edgecombe stendono Orlando e guadagnano a Philadelphia l'incrocio playoff con Boston. Con quei due esterni il futuro di Philly è in buone mani, ma per giocarsela con Boston servirebbe l'Embiid dei tempi migliori e non ha neppure giocato contro i x.com