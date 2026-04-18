NBA Phoenix Suns e Orlando Magic ai playoff | eliminati Golden State e Charlotte

Nella notte NBA, i Phoenix Suns e gli Orlando Magic si sono assicurati i posti ai playoff dopo aver superato le ultime sfide del torneo play-in. Con loro, sono stati eliminati Golden State e Charlotte, che non sono riusciti a qualificarsi. Durante le gare decisive, gli interventi di Jalen Green e Paolo Banchero si sono distinti, contribuendo alle vittorie delle proprie squadre e garantendo loro l'accesso alla postseason.

I play-in decretano le ultime qualificate alla postseason: decisivi Jalen Green e Paolo Banchero. Sono i Phoenix Suns e gli Orlando Magic a conquistare gli ultimi due posti disponibili per i playoff NBA 2026. I verdetti sono arrivati nella notte italiana al termine dei play-in, che hanno escluso dalla corsa al titolo i Golden State Warriors e gli Charlotte Hornets. Phoenix non sbaglia davanti al proprio pubblico e supera Golden State 111-96, centrando la qualificazione al primo turno della postseason dove affronterà gli Oklahoma City Thunder. Protagonista assoluto della sfida Jalen Green, autore di 36 punti con 6 rimbalzi e 4 assist. Ottimo supporto anche da Devin Booker (20 punti) e Jordan Goodwin (19).🔗 Leggi su Sportface.it

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