Pozzuolo didattica senza barriere Istituzioni e famiglie per l’inclusione

A Pozzuolo, le scuole e le famiglie hanno unito le forze per eliminare gli ostacoli nella didattica. La causa di questa iniziativa nasce dalla volontà di rendere le lezioni accessibili a tutti gli studenti, anche a quelli con bisogni speciali. La scuola ha introdotto strumenti digitali e attività personalizzate, coinvolgendo attivamente i genitori nel percorso di inclusione.

Un’ alleanza educativa con istituzioni e famiglie per una didattica senza barriere e con nuove competenze. Il programma dell’ istituto comprensivo Manzoni di Pozzuolo e Truccazzano guidato dalla presidente Angela Luongo ha nel Patto di comunità il cavallo di battaglia. "Siamo al lavoro su iniziativa della scuola – spiega il sindaco Angelo Caterina – al centro di tutto ci sono i ragazzi, vogliamo renderli cittadini consapevoli e partecipi delle attività promosse dal territorio". Nasce tutto dal piano triennale dell’offerta formativa, il manifesto che riassume i programmi in classe, e che punta "allo sviluppo delle competenze trasversali e socio-emotive, oggi riconosciute come fondamentali per la crescita personale e la cittadinanza attiva", sottolinea la dirigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

