Nasconde 11 grammi di hashish e 630 euro sotto al sedile dell’auto ma i carabinieri se ne accorgono

Alle prime ore del mattino di sabato, una pattuglia dei carabinieri ha notato un'auto ferma lungo via Ricostruzione. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto sotto il sedile un involucro contenente 11 grammi di hashish e 630 euro in contanti. L’auto è stata sottoposta a perquisizione e i materiali sequestrati sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: proseguono le operazioni dei carabinieri. Alle 06.30 circa di sabato 18 mattina, una pattuglia di Pontelagoscuro, transitando in via Ricostruzione, ha notato un’auto sospetta ferma sul ciglio della strada.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate In auto con 330 grammi di cocaina sotto il sedile: revocata la misura cautelareEra stato arrestato dalla Squadra Mobile di Benevento nel novembre dello scorso anno insieme ad un 61enne, trovati in possesso di 330 grammi di... Mazza di ferro sotto il sedile e hashish in auto Siracusa: 21enne incastrato in via GrottasantaUna denuncia e una segnalazione della Polizia di Stato a Siracusa, dove un giovane di 21 anni è stato fermato nei pressi di via Grottasanta per porto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Minore nasconde l'hashish sotto la giacca, in casa arnesi per lo spaccio; Nasconde droga sotto un secchio, denunciato 27enne; Rocambolesco inseguimento sulle Mura, pusher tenta la fuga saltando giù da un baluardo; Sigarette elettroniche modificate per nascondere cocaina, l’arrestato ottiene l’obbligo di dimora. Usa i cespugli per nascondere 135 grammi di cocaina e i proventi dello spaccio: arrestato in flagranza un 24enneJESI- Nasconde 135 grammi di cocaina e 885 euro in un arbusto a Jesi. Arrestato in flagranza un 24enne pregiudicato dai Carabinieri di Osimo per spaccio. corriereadriatico.it Nasconde 17 grammi di eroina nella tasca dei pantaloni, arrestatoUn volto conosciuto che non è passato inosservato in via del Macello. Un modo di muoversi che ai militari dell’Arma ha fatto destare subito qualche sospetto. E, per questo, lo hanno fermato, con ... lanazione.it non si nasconde e chiama il “Tricolor” #InterCagliari #SerieAEnilive #DAZN x.com Marotta non nasconde la sua stima verso Palestra: "Un grande talento, ma ad oggi è dell'Atalanta" Il presidente nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Cagliari, ha parlato così dell'esterno classe 2005: "Parliamo tanto di crisi di talenti in italia. Si d facebook