A Siracusa, un ragazzo di 21 anni è stato fermato in via Grottasanta. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato una mazza di ferro nascosta sotto il sedile e hanno rinvenuto hashish nella vettura. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato per il possesso di sostanze stupefacenti.

Una denuncia e una segnalazione della Polizia di Stato a Siracusa, dove un giovane di 21 anni è stato fermato nei pressi di via Grottasanta per porto illegale di oggetti atti ad offendere e possesso di stupefacenti. L'intervento è avvenuto durante i controlli rafforzati sul territorio, finalizzati al contrasto dell'illegalità diffusa. Controlli straordinari della Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno intensificato le attività di controllo, istituendo numerosi posti di blocco in diversi punti della città. L'obiettivo era quello di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità, attraverso verifiche mirate su persone e veicoli in transito.

© Virgilio.it - Mazza di ferro sotto il sedile e hashish in auto Siracusa: 21enne incastrato in via Grottasanta

