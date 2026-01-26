nasce il primo osservatorio nazionale sulle media relations musicali

È stato istituito il Primo Osservatorio nazionale sulle Media Relations musicali, con l’obiettivo di analizzare e migliorare le strategie di comunicazione nel settore discografico italiano. Nonostante l’aumento della produzione digitale, il mercato si trova ad affrontare sfide legate all’efficienza nella gestione dei flussi comunicativi, rendendo necessarie analisi approfondite e soluzioni mirate per ottimizzare le relazioni con i media e migliorare la visibilità degli artisti.

Il mercato discografico italiano, nonostante i volumi record di produzione legati alla saturazione digitale, si scontra con un’inefficienza strutturale nella gestione dei flussi comunicativi. A confermarlo sono i dati del Primo Osservatorio sulla Comunicazione Musicale Italiana, un’indagine tecnica curata da Music & Media Press che analizza il rapporto tra agenzie di PR e redazioni giornalistiche. L’analisi mette in luce un paradosso industriale: la quantità di contenuti immessi nel sistema ha generato un sovraccarico che ha progressivamente svuotato di senso la notizia, trasformando l’invio stampa in un automatismo privo di strategia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

