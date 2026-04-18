Nasce a Carpi una nuova associazione per mettere i più piccoli al centro della città

A Carpi è stata ufficialmente costituita una nuova associazione di volontariato chiamata

È nata ufficialmente "Carpi dei Bambini e delle Bambine odv", una nuova associazione di volontariato costituita a inizio anno con l'ambizioso obiettivo di trasformare la città in un luogo capace di ascoltare, accogliere e valorizzare i suoi cittadini più giovani. La neonata realtà associativa.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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