Napoli vuole blindare un centrocampista | l’ingaggio da star

A Napoli si lavora per rafforzare il reparto di centrocampo con l'obiettivo di assicurarsi un giocatore di livello internazionale. Il centrocampista, arrivato nel mercato recente, ha già avuto un ruolo di primo piano, indossando con continuità la maglia da titolare e assumendo una posizione di rilievo all’interno della rosa. La società sta valutando un ingaggio che possa consolidare ulteriormente la sua presenza in squadra.

Scott McTominay, nel giro di poco tempo, è riuscito a conquistare i cuori dei tifosi. Il centrocampista, in men che non si dica, ha indossato la maglia di titolare ed è diventato uno dei leader della squadra. Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a lasciar andar via lo scozzese. Anzi, vuole bloccarlo con un nuovo contratto. Nelle prossime settimane, il club e gli agenti del calciatore discuteranno sui termini del rinnovo; certamente con un aumento dell’ingaggio. Come ha confessato Manna «Stiamo parlando, abbiamo un rapporto chiaro e limpido» e per non farsi, reciprocamente, del male, c’è una volontà precisa. Legarsi per un altro biennio, arrivare sino al 2030, ritoccando verso l’alto, intorno alla soglia dei cinque milioni, un ingaggio degno di una star“.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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