L’Inter vuole blindare Bisseck | in arrivo il rinnovo con aumento dell’ingaggio

L’Inter sta preparando il rinnovo di contratto per Bisseck, con un aumento dell’ingaggio. La società vuole consolidare il rapporto con il giocatore e puntare a rafforzare il centrocampo senza modificare troppo la formazione. La strategia prevede di mantenere stabile il nucleo principale della rosa, intervenendo solo con alcuni acquisti mirati. La decisione è stata riportata dal Corriere dello Sport.

Bisseck. L’Inter pensa al futuro senza stravolgere l’ossatura della squadra. L’idea della dirigenza nerazzurra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è quella di mantenere intatto il nucleo principale della rosa e intervenire solo con alcuni innesti mirati. Per questo motivo a Viale della Liberazione si sta lavorando soprattutto sul fronte dei rinnovi. Tra i primi giocatori destinati a prolungare il proprio legame con il club ci sono Yann Bisseck e Carlos Augusto. Il difensore tedesco guadagna attualmente circa 1,5 milioni di euro a stagione e ha un contratto fino al 2029. L’Inter vorrebbe estendere ulteriormente l’accordo, ma senza arrivare alle cifre richieste dall’entourage del giocatore, che spingerebbe per uno stipendio quasi raddoppiato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

