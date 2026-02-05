Il Napoli si muove per blindare Antonio Vergara. Il presidente De Laurentiis lavora a un nuovo rinnovo per assicurarsi il talento cresciuto sotto la guida di Conte. La società vuole evitare che il centrocampista, sempre più importante, possa partire a breve. Nei prossimi giorni, ci saranno incontri tra club e agenti per definire i dettagli dell’accordo.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.» Del Piero: «Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa. Yildiz pensi ad essere unico» Stadi Serie A: novità per Cagliari e Napoli! Dallo stand-by al modello Maracanà, cosa sta succedendo per i due impianti Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo

Approfondimenti su Calciomercato Napoli

Il Napoli valuta il futuro di Antonio Conte, con il presidente De Laurentiis pronto a proporre un rinnovo di contratto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Napoli

Argomenti discussi: Il Napoli ufficializza il colpo in chiusura di calciomercato: l'annuncio di De Laurentiis; Calciomercato Napoli: l'assalto finale per Alisson Santos; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Napoli, il calciomercato invernale si chiude con movimenti in attacco in entrata e in uscita.

Il Napoli ufficializza il colpo in chiusura di calciomercato: l'annuncio di De LaurentiisCon il tradizionale post social 'presidenziale', il patron azzurro ha dato il benvenuto all'ultimo arrivato all'ombra del Vesuvio Alisson Santos ... napolitoday.it

Calciomercato Napoli, voto 6 per Mediaset: C'è una possibile sorpresaAlisson e Giovane. Questi i due volti nuovi del club azzurro dopo gennaio. Voto 6 al mercato del Napoli così motivato dalla redazione di Sportmediaset: Antonio Conte ne avrebbe ... tuttonapoli.net

Enrico Fedele non ha alcun dubbio sulla posizione di classifica del Napoli, ma ha dei dubbi sulle manovre di calciomercato del club partenopeo della scorsa estate. facebook

Calciomercato in diretta: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos x.com