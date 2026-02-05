Calciomercato Napoli | De Laurentiis vuole blindare Vergara Pronto un nuovo rinnovo
Il Napoli si muove per blindare Antonio Vergara. Il presidente De Laurentiis lavora a un nuovo rinnovo per assicurarsi il talento cresciuto sotto la guida di Conte. La società vuole evitare che il centrocampista, sempre più importante, possa partire a breve. Nei prossimi giorni, ci saranno incontri tra club e agenti per definire i dettagli dell’accordo.
Il Napoli valuta il futuro di Antonio Conte, con il presidente De Laurentiis pronto a proporre un rinnovo di contratto.
