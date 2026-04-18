Napoli vertice immediato tra De Laurentiis-Conte | i possibili sostituti

Il club partenopeo ha convocato un incontro tra il presidente e l’allenatore, con l’obiettivo di discutere il futuro della squadra. Contestualmente, si stanno valutando alternative in vista di eventuali cambiamenti sulla panchina. La squadra si prepara a mettere in ordine i piani per la prossima stagione, con l’intenzione di pianificare le mosse necessarie per rafforzare la rosa e migliorare i risultati.

Il Napoli vuole archiviare l’attuale stagione e cominciare la programmazione della prossima. La sfida di oggi allo stadio Maradona, contro la Lazio, rappresenta un passaggio obbligato per consolidare la seconda posizione in classifica e assicurarsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma la giornata di oggi potrebbe non essere decisiva solo per il risultato della gara. Aurelio De Laurentiis, infatti, è tornato a Napoli anche per risolvere la questione Antonio Conte. Il tecnico, dopo due stagioni in azzurro, potrebbe andare via per tornare ad indossare i panni di ct della Nazionale. Prima però bisognerà blindare il risultato e la corsa alla Champions.🔗 Leggi su Sportface.it

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