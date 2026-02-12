A fine stagione, Antonio Conte e il presidente De Laurentiis si incontreranno per parlare del futuro. La società azzurra vuole capire se l’allenatore resterà anche il prossimo anno, mentre Conte ha ancora un anno di contratto. La decisione arriverà dopo la fine del campionato, quando si chiariranno obiettivi e strategie. I tifosi aspettano con ansia, ma al momento nulla è ufficiale.

Il futuro di Antonio Conte resta uno dei temi centrali in casa Napoli. L’edizione odierna di la Repubblica fa chiarezza sulla posizione dell’allenatore, legato al club da un contratto lungo e, almeno nelle intenzioni, destinato a essere rispettato. “Conte ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027 ed è intenzionato a onorarlo, al netto del confronto di fine stagione che lo attende con Aurelio De Laurentiis.” Il tecnico non avrebbe dunque in programma strappi improvvisi, ma a campionato concluso è previsto un vertice con il presidente Aurelio De Laurentiis per analizzare l’annata sotto ogni aspetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-Napoli, vertice a fine stagione con De Laurentiis

Approfondimenti su Conte Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato il pareggio contro l’Inter a San Siro, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra a causa di numerosi infortuni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Conte, gli infortuni e le troppe partite: Tutti parlano, nessuno fa niente. Poi punge Allegri così!; La Barba al Palo – Scudetto affare fra Inter e Napoli ma Conte non si lamenti; Gutierrez, l’allievo di Zidane e Ancelotti è pronto per il salto di qualità con Conte; Napoli, un carattere da campioni.

Napoli, Conte verso la conferma: Manna a rischioNapoli, Conte verso la conferma fino al 2027. Manna in bilico dopo il mercato estivo: decisivo il vertice con De Laurentiis. europacalcio.it

Conte aveva già annusato il pericolo: sarà una stagione complicata. Tante le domande senza rispostaIl Napoli di Conte è fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia. Diventa, quindi, obbligatorio essere tra le prime quattro a fine stagione. ilnapolista.it

Capuano: “Napoli fuori da tutto, Conte si assuma responsabilità” Dagli studi di Sportitalia, Giovanni Capuano analizza senza sconti il momento del Napoli e il lavoro di Antonio Conte. “In questi mesi Conte ci ha abituati a parlare di mille alibi e mai di assumersi - facebook.com facebook

#Napoli, #Conte si gode #Vergara e spera in #McTominay Partenopei in campo oggi dopo il giorno di riposo in seguito alla sconfitta contro il Como. Elmas avverte il giovane attaccante: "Bisogna andare piano" @pietrolaporta03 #ASRoma x.com